Conférence sur le Palais Rose, Palais Rose, Le Vésinet

Informations pratiques

Conférence sur le Palais Rose Dimanche 20 septembre, 10h00 Palais Rose Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Conférence sur le Palais Rose, inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 2000.

Animée par Alain-Marie Foy, Maire honoraire du Vésinet et Président de la Société d’Histoire du Vésinet.

Palais Rose 12 rue Diderot 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr En 1899, Arthur Schweitzer acquiert 2 150 m² de terrain avec l’idée d’édifier, en plus modeste, une réplique du Grand Trianon de Versailles. Il devient la propriété du Comte Robert de Montesquieu en 1908. Organisateur de fêtes raffinées, ce dandy inspira à Proust son baron de Charlus. A sa mort (1921), la demeure fut achetée par la Marquise Casati qui l’habita quelques années avant que ce bel édifice ne passe aux mains de propriétaires successifs. RER Le Vésinet-Le Pecq

Conférence sur le Palais Rose

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