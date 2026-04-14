Conférence sur le spectacle « La fille du régiment » dans la salle Jean Vilar Samedi 9 mai, 14h30 Grand Théâtre de Tours Indre-et-Loire

Accès libre, selon le nombre de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T15:30:00+02:00

Grand Théâtre de Tours 34 rue de la scellerie 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Opéra de Tours

© Gérard Proust