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Conférence sur le spectacle « La fille du régiment » dans la salle Jean Vilar, Grand Théâtre de Tours, Tours

Conférence sur le spectacle « La fille du régiment » dans la salle Jean Vilar, Grand Théâtre de Tours, Tours

Conférence sur le spectacle « La fille du régiment » dans la salle Jean Vilar, Grand Théâtre de Tours, Tours samedi 9 mai 2026.

Lieu : Grand Théâtre de Tours

Adresse : 34 rue de la scellerie 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Accès libre, selon le nombre de places disponibles.

Conférence sur le spectacle « La fille du régiment » dans la salle Jean Vilar Samedi 9 mai, 14h30 Grand Théâtre de Tours Indre-et-Loire

Accès libre, selon le nombre de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T15:30:00+02:00

Grand Théâtre de Tours 34 rue de la scellerie 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Opéra de Tours

© Gérard Proust

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