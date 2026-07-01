Conférence sur le vitrail, Ateliers Saint-Cyr, Le Vaudreuil
dimanche 20 septembre 2026 · Ateliers Saint-Cyr · Le Vaudreuil
Informations pratiques
Conférence sur le vitrail Dimanche 20 septembre, 15h00 Ateliers Saint-Cyr Eure
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Conférence animée par Wladimir GRÜNBERG, vitrailliste-verrier
Thèmatique : Histoire du vitrail et du verre à travers les âges et la fabrication d’un objet, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation.
Ateliers Saint-Cyr 28 rue Papavoine, 27100 Le Vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie 02 32 61 84 83 https://fabriquemetiersdart.fr/ateliers-saint-cyr/ https://www.instagram.com/atelier_elsa_dinerstein/;https://www.instagram.com/fabriquedonegal/;https://www.instagram.com/mylene.cave/ Gratuit, accès libre, parkings gratuits à proximité, accès PMR
Conférence animée par Wladimir GRÜNBERG, vitrailliste-verrier
©Agglo Seine-Eure