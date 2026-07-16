Informations pratiques

Le Vaudreuil

Exposition d’artisanat d’art Journées européennes du patrimoine

Carré Saint-Cyr, 28 bis Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de 6 artisans d’art Carole Letard, bijoutière ; Nathalie Roux, bijoutière joaillière ; Wladimir Grünberg vitrailliste et verrier ; Bernard Mazaudier, ennoblisseur textile ; Sarah Derollez, vitrailliste ; David Alexandre, sellier nautique. .

Carré Saint-Cyr, 28 bis Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83

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English : Exposition d’artisanat d’art Journées européennes du patrimoine

L’événement Exposition d’artisanat d’art Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure