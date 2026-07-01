Visite guidée du Carré Saint-Cyr, Carré Saint-Cyr, Le Vaudreuil

Informations pratiques

Visite guidée du Carré Saint-Cyr 19 et 20 septembre Carré Saint-Cyr Eure

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Visites commentée du Carré Saint-Cyr, ancienne église désacralisée restaurée en Gallerie Métiers d’Art en 2023.

Carré Saint-Cyr 28, bis rue Arthur Papavoine, 27100 le vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie 02 32 61 84 83 https://www.carresaintcyr.fr/ https://www.instagram.com/carrestcyr/ Ancienne église désacralisée entièrement restaurée et transformée en Gallerie Métiers d’art gratuit, en accès libre, parking gratuits, accès PMR

Visites commentée du Carré Saint-Cyr, ancienne église désacralisée restaurée en Gallerie Métiers d’Art en 2023.

©Agglo Seine-Eure