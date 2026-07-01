Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr, Pop-up Store Saint-Cyr, Le Vaudreuil

Informations pratiques

Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr 19 et 20 septembre Pop-up Store Saint-Cyr Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur de l’Espace St-Cyr du Vaudreuil, le Pop-up Store St-Cyr, véritable lieu polyvalent Métiers d’art, se transforme le temps du week end des Journées Européennes du Patrimoine, en lieu d’accueil pour l’expostion retraçant l’évolution des travaux du Carré Saint-Cyr, ancienne église désacralisée devenue Gallerie Métiers d’art.

Pop-up Store Saint-Cyr 28 rue Arthur Papavoine, 27100 Le Vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie 02 32 61 84 83 https://fabriquemetiersdart.fr/le-pop-up-store-saint-cyr/ https://www.instagram.com/lafabriquedesmetiersdart/ Le Pop-up Store St-Cyr, est ouvert à destination des porteurs de projets en lien avec les Métiers d’art. Véritable lieu polyvalent, il accueille, le temps d’u weekend, l’expostion sur l’évolution des travaux du Carré Saint-Cyr gratuit, en libre accès, parking gratuit à proximité, accès PMR

Au cœur de l’Espace St-Cyr du Vaudreuil, le Pop-up Store St-Cyr, véritable lieu polyvalent Métiers d’art, se transforme le temps du week end des Journées Européennes du Patrimoine, en lieu d’accueil…

©Agglo Seine-Eure