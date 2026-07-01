Exposition d’artisanat d’art, Carré Saint-Cyr, Le Vaudreuil
samedi 19 septembre 2026 · Carré Saint-Cyr · Le Vaudreuil
Informations pratiques
Exposition d’artisanat d’art 19 et 20 septembre Carré Saint-Cyr Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ancienne église désacralisée entièrement restaurée et transformée en Gallerie Métiers d’art
Exposition de 6 artisans d’art : • Carole LETARD, bijoutière • Nathalie ROUX bijoutière – joaillière • Wladimir GRÜNBERG vitrailliste – verrier • Bernard MAZAUDIER, ennoblisseur textile • Sarah DEROLLEZ, vitrailliste • David ALEXANDRE, sellier nautique
Carré Saint-Cyr 28, bis rue Arthur Papavoine, 27100 le vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie 02 32 61 84 83 https://www.carresaintcyr.fr/ https://www.instagram.com/carrestcyr/ Ancienne église désacralisée entièrement restaurée et transformée en Gallerie Métiers d’art gratuit, en accès libre, parking gratuits, accès PMR
Ancienne église désacralisée entièrement restaurée et transformée en Gallerie Métiers d’art
©Agglo Seine-Eure