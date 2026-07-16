Conférence sur le vitrail Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil
dimanche 20 septembre 2026 · Le Vaudreuil
Informations pratiques
Le Vaudreuil
Conférence sur le vitrail Journées européennes du patrimoine
Ateliers Saint-Cyr, 28 bis Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Thèmatique Histoire du vitrail et du verre à travers les âges et la fabrication d’un objet, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. .
Ateliers Saint-Cyr, 28 bis Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83
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English : Conférence sur le vitrail Journées européennes du patrimoine
L’événement Conférence sur le vitrail Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure
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