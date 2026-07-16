Informations pratiques

Le Vaudreuil

Conférence sur le vitrail Journées européennes du patrimoine

Ateliers Saint-Cyr, 28 bis Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Thèmatique Histoire du vitrail et du verre à travers les âges et la fabrication d’un objet, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. .

Ateliers Saint-Cyr, 28 bis Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83

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English : Conférence sur le vitrail Journées européennes du patrimoine

L’événement Conférence sur le vitrail Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure