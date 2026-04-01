CONFÉRENCE SUR LES ARTS MARTIAUX JAPONAIS CASE MONTSERRAT Cazères
CONFÉRENCE SUR LES ARTS MARTIAUX JAPONAIS CASE MONTSERRAT Cazères mercredi 29 avril 2026.
Cazères
CONFÉRENCE SUR LES ARTS MARTIAUX JAPONAIS
CASE MONTSERRAT 13 Rue de la Case Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:30:00
fin : 2026-04-29 20:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Conférence sur la perception du corps dans la Culture Japonaise et ses manifestations dans les arts et métiers traditionnels.
Avec Manon Soavi, enseignante et pratiquante d’arts martiaux japonais;
Dans le cadre de notre projet sur le Japon, nous avons le plaisir de vous proposer une conférence sur la perception du corps dans la Culture Japonaise et ses manifestations dans les arts et métiers traditionnels.
Avec Manon Soavi, enseignante et pratiquante d’arts martiaux japonais ( pour plus d’infos voir son site https://soavimanon.rifleu.fr)
L’occasion de découvrir une autre manière de vivre et de prendre soin de nos corps et grâce à différentes traditions, de mieux comprendre la portée de nos pratiques du corps dans notre vie quotidienne. .
CASE MONTSERRAT 13 Rue de la Case Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 77 63 66 01 lejardinenchanthe@orange.fr
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English :
Conference on the perception of the body in Japanese culture and its manifestations in traditional arts and crafts.
With Manon Soavi, Japanese martial arts teacher and practitioner;
L’événement CONFÉRENCE SUR LES ARTS MARTIAUX JAPONAIS Cazères a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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