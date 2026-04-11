Conférence sur les Rapaces Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Conférence sur les Rapaces Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 30 mai 2026.
Saint-Marcel
Conférence sur les Rapaces
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Conférence sur les Rapaces.
Cette conférence assurée par Céline Chartier du groupe ornithologique normand.
Tout public à partir de 12 ans.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Conférence sur les Rapaces
L’événement Conférence sur les Rapaces Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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