Conférence sur les Spoulgas du Sabarthès, Espace Olivier Carol, Foix

Informations pratiques

Conférence sur les Spoulgas du Sabarthès Samedi 19 septembre, 15h00 Espace Olivier Carol Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Conférence sur les spoulgas du Sabarthès, ces grottes fortifiées d’Ariège mentionnées dans les textes du XIIIe siècle.

L’archéologue Florence Guillot les a étudiées et a identifié plusieurs spoulgas qui n’étaient citées dans aucun texte. À la suite de recherches menées en 2025 sur la plus vaste d’entre elles, elle présentera ces vestiges ainsi que son travail, qui permettent de mieux comprendre l’histoire de ces places fortes.

Les études les plus récentes renouvellent profondément la vision que l’on avait des spoulgas, notamment de celle de Bouan.

Espace Olivier Carol 20 Avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix, France Foix 09000 Ariège Occitanie 0534093780 http://www.lestive.com Depuis 1981, le cinéma de l’Estive s’est développé, à Foix et sur un circuit itinérant en Ariège, pour proposer un cinéma de service public, pour tous.

Classé Art et Essai, il propose une programmation variée, entre nouveaux films, découvertes et références de cinéphiles. Diffusé en salle, tout au long de l’année, il prend ses quartiers d’été sous les étoiles dans de nombreux villages ariégeois. Parking à proximité

Conférence sur les Spoulgas du Sabarthès ; ces grottes fortifiées d’Ariège citées dans les textes du 13e siècle. L’archéologie Florence Guillot les a étudiées, et a identifié plusieurs spoulgas qui à…

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