Conférence sur l’histoire du temple protestant | Journées du Patrimoine Temple protestant Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Conférence sur l’histoire du temple protestant | Journées du Patrimoine

Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire hors du commun de ce lieu et de ce monument architectural unique sur la Côte de Nacre. Durée 1h.

Découvrez l’histoire hors du commun de ce lieu et de ce monument architectural unique sur la Côte de Nacre. Durée 1h. .

Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Conférence sur l’histoire du temple protestant | Journées du Patrimoine

Discover the extraordinary history of this place and this unique architectural monument on the Côte de Nacre. Duration: 1 hour.

L’événement Conférence sur l’histoire du temple protestant | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer