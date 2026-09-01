Conférence sur l’histoire du temple protestant | Journées du Patrimoine Temple protestant Lion-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Lion-sur-Mer
Informations pratiques
Lion-sur-Mer
Conférence sur l’histoire du temple protestant | Journées du Patrimoine
Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire hors du commun de ce lieu et de ce monument architectural unique sur la Côte de Nacre. Durée 1h.
Découvrez l’histoire hors du commun de ce lieu et de ce monument architectural unique sur la Côte de Nacre. Durée 1h. .
Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00
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English : Conférence sur l’histoire du temple protestant | Journées du Patrimoine
Discover the extraordinary history of this place and this unique architectural monument on the Côte de Nacre. Duration: 1 hour.
L’événement Conférence sur l’histoire du temple protestant | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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