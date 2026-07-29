Conférence Tarentu.elle, ode pour un arthropode Conservatoire Arthur Honegger Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Conférence Tarentu.elle, ode pour un arthropode

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Rituel de guérison, danse de transe et tradition populaire, la tarentelle révèle un patrimoine musical méconnu du sud de l’Italie. Cécile Delétré et Pascal Bonis proposent une exploration sensible de ces musiques entre croyances et transmission.

Un rituel pour guérir d’une morsure animale, ce n’est pas si rare. Des incantations contre les piqûres de scorpion en Afrique du Nord aux chants pour guérir des morsures de serpent en Amazonie, les exemples sont nombreux. En Europe, la tarentelle reste le cas le plus célèbre. Pourtant, l’histoire n’a retenu qu’une partie des caractéristiques musicales des nombreuses tarentelles d’Italie du sud. Avec cette conférence, Cécile Delétré et Pascal Bonis vous proposent de redécouvrir ce répertoire méconnu et chaleureux.

Une conférence proposée par le Conservatoire Arthur Honegger, par Cécile Delétré, ethnomusicologue et Pascal Bonis, altiste

Durée 1h15

Réservation obligatoire .

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Conférence Tarentu.elle, ode pour un arthropode

L’événement Conférence Tarentu.elle, ode pour un arthropode Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie