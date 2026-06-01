Bozouls

Conférence Thomas De Vuillefroy

8, allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le trompe l’œil en architecture: conférence de Thomas de Vuillefroy à la Galerie de Bozouls

Dans le cadre de son exposition Côté vie , Thomas de Vuillefroy, peintre, inventeur et précurseur, propose deux conférences à la Galerie de Bozouls.

Une première, le vendredi 26 juin à 20h sur le trompe-l’œil architectural, une réflexion sur l’image comme générateur d’architecture. Il exposera sa pensée sur l’invention d’une architecture nouvelle, pour faire émerger de nouvelles formes tout en gardant le lien vers le patrimoine d’un territoire.

Le lendemain, samedi 27 juin à 20h, Thomas de Vuillefroy présentera ses réflexions menées autour d’un langage unique pour l’écran. L’écran, aujourd’hui medium principal de communication, a calqué son langage sur celui du papier mais ne possède rien de spécifique. Partant de ce constat, l’artiste imagine un langage visuel nouveau qui intègrerait la notion de temps, de valeurs, de couleurs. Son raisonnement a d’ailleurs intéressé jusque dans les sphères des scientifiques et spécialistes du langage et du codage informatique.

Deux soirées qui s’annoncent passionnantes et qui ouvrent à la réflexion. .

8, allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediabozouls@gmail.com

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English :

Trompe-l’œil in Architecture: A Lecture by Thomas de Vuillefroy at the Galerie de Bozouls

L’événement Conférence Thomas De Vuillefroy Bozouls a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)