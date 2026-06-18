Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls
Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls dimanche 19 juillet 2026.
Bozouls
Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud
Eglise Ste Fauste Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Marcos O’Farrell, Argentine et Julian Semler, Chili en concert.
8 .
Eglise Ste Fauste Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 07 27 26 23
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English :
Marcos O’Farrell of Argentina and Julian Semler of Chile in concert.
L’événement Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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