Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls dimanche 19 juillet 2026.

Bozouls

Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud

Eglise Ste Fauste Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Marcos O’Farrell, Argentine et Julian Semler, Chili en concert.

8 .

Eglise Ste Fauste Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 07 27 26 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marcos O’Farrell of Argentina and Julian Semler of Chile in concert.

L’événement Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)