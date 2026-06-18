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Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls

Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls

Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Eglise Ste Fauste

Ville : 12340 Bozouls

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 8 Tarif enfant

Bozouls

Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud

Eglise Ste Fauste Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Marcos O’Farrell, Argentine et Julian Semler, Chili en concert.
8  .

Eglise Ste Fauste Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 07 27 26 23 

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English :

Marcos O’Farrell of Argentina and Julian Semler of Chile in concert.

L’événement Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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