Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Rêverie Bozouls
jeudi 16 juillet 2026 · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Rêverie
Église Sainte-Faust Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Plein Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le Festival de musique d’Espalion vous propose de poursuivre la (re)découverte des œuvres de Francis Poulenc autour d’une soirée sur le thème de la Rêverie .
L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.
Cette soirée Rêverie Poulenc et ses contemporaines, en mode lunaire est animé par les duos Noémie et Camille.
Claudel Piano Noémie Berz
Soprano Noémie Bousquet
Violoncelle Kévin Bourdat
Formé en 2022 à Fribourg-en-Brisgau, le duo se consacre au répertoire du lied allemand et de la mélodie française. Il s’est notamment produit au festival HIDALGO de Munich ainsi qu’au Centre Culturel Français de Fribourg.
Le concert se déroulera à l’église Sainte-Faust à 18h30. 15 .
Église Sainte-Faust Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
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English :
The Espalion Music Festival invites you to continue your (re)discovery of Francis Poulenc’s works with an evening dedicated to the theme of “R%EAverie.”
L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Rêverie Bozouls a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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