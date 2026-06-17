Festival du livre jeunesse Partir en Livre Bozouls
Festival du livre jeunesse Partir en Livre Bozouls mardi 7 juillet 2026.
Bozouls
Festival du livre jeunesse Partir en Livre
Parc Layrac Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-07
La médiathèque de Bozouls vous propose deux matinées autour des thèmes Nos petits et grands héros , avec au programme activité créatives, jeux de société et coin lecture !
Partir en Livre 2026 arrive au Parc Layrac devant la Médiathèque !
Dans le cadre de l’événement national Partir en livre 2026 sur le thème Nos petits et grands héros , rejoignez-nous pour deux matinées pleines d’aventures, de créativité et de découvertes !
Mardi 7 juillet de 10h à 12h Installez-vous dans un coin lecture douillet autour de la bib’rouette et plongez dans une sélection d’histoires extraordinaires de super-héros proposée par Maguy et Elise de la Médiathèque de Bozouls. Les enfants pourront également révéler leurs talents en personnalisant leur propre masque de super-héros !
Mercredi 8 juillet de 10h à 12h Partez à l’aventure avec la ludo’nomade une sélection de jeux autour de grandes aventures concoctée par Marion et Ingrid de la Ludo’ du Centre social et d’animation Vallée du Lot vous y attend en partenariat avec la Médiathèque.
Deux rendez-vous gratuits pour partager de bons moments en famille, développer son imagination et célébrer les super-héros ! .
Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bozouls Media Center is hosting two morning events centered on the theme “Our Heroes, Big and Small,” featuring creative activities, board games, and a reading corner!
L’événement Festival du livre jeunesse Partir en Livre Bozouls a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Bozouls (Aveyron)
- Théâtre: Un autre regard Bozouls 28 juin 2026
- Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls 19 juillet 2026
- Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Salle cardabelle Bozouls 11 août 2026
- Concert Dany Brillant Bozouls 24 octobre 2026