Bozouls

Festival du livre jeunesse Partir en Livre

Parc Layrac Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-07

La médiathèque de Bozouls vous propose deux matinées autour des thèmes Nos petits et grands héros , avec au programme activité créatives, jeux de société et coin lecture !

Partir en Livre 2026 arrive au Parc Layrac devant la Médiathèque !

Dans le cadre de l’événement national Partir en livre 2026 sur le thème Nos petits et grands héros , rejoignez-nous pour deux matinées pleines d’aventures, de créativité et de découvertes !

Mardi 7 juillet de 10h à 12h Installez-vous dans un coin lecture douillet autour de la bib’rouette et plongez dans une sélection d’histoires extraordinaires de super-héros proposée par Maguy et Elise de la Médiathèque de Bozouls. Les enfants pourront également révéler leurs talents en personnalisant leur propre masque de super-héros !

Mercredi 8 juillet de 10h à 12h Partez à l’aventure avec la ludo’nomade une sélection de jeux autour de grandes aventures concoctée par Marion et Ingrid de la Ludo’ du Centre social et d’animation Vallée du Lot vous y attend en partenariat avec la Médiathèque.

Deux rendez-vous gratuits pour partager de bons moments en famille, développer son imagination et célébrer les super-héros ! .

Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52

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English :

The Bozouls Media Center is hosting two morning events centered on the theme “Our Heroes, Big and Small,” featuring creative activities, board games, and a reading corner!

L’événement Festival du livre jeunesse Partir en Livre Bozouls a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)