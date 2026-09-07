Conférence : Tourouvre, histoire et mémoire, l’abbé Dumaine, Les Muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Conférence : Tourouvre, histoire et mémoire, l’abbé Dumaine Samedi 19 septembre, 15h00 Les Muséales de Tourouvre Orne

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence avec Fabienne Demeule

Publié en 1912, Tourouvre et ses souvenirs demeure l’ouvrage de référence consacré à l’histoire du village de Tourouvre. Retraçant son évolution depuis ses origines médiévales jusqu’au XIXᵉ siècle, cette monographie constitue une véritable mémoire collective, préservant le souvenir des lieux, des événements et des habitants qui ont façonné son identité.

Cette mémoire se retrouve également dans les décors et les vitraux de l’église Saint-Aubin, unique édifice ayant survécu à la tragédie du 13 août 1944. Il n’est donc sans doute pas anodin que l’auteur de cet ouvrage soit un homme d’Église : l’abbé Lucien-Victor Dumaine, arrivé à Tourouvre comme curé-doyen en 1881. Historien et érudit passionné par l’histoire locale, il s’appuie, au fil de plus de 400 pages, sur de nombreux documents d’archives, mais aussi sur les traditions et les témoignages recueillis auprès des habitants.

Fabienne Demeule, conseillère en séjour à l’Office de tourisme des Hauts du Perche, en charge du tourisme de racines et historienne, présentera la vie et les travaux de l’abbé Dumaine. Elle évoquera notamment ses recherches sur les seigneurs de Tourouvre, l’ancien château, la confrérie de la Charité, la Révolution française, les activités économiques locales ainsi que l’émigration vers le Canada au XVIIᵉ siècle, un épisode majeur de l’histoire percheronne.

Disponible à la boutique des Muséales, cet ouvrage demeure aujourd’hui une source précieuse pour comprendre le passé de Tourouvre et les liens historiques étroits qui unissent le Perche et le Canada.

Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre-au-Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 02 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/ https://www.facebook.com/musealestourouvre/;https://twitter.com/museales;https://www.instagram.com/museales_tourouvre/ Les Muséales de Tourouvre, un ensemble culturel qui rassemble le Musée de L’Émigration française au Canada, le Musée des Commerces et des Marques, des espaces d’expositions temporaires et une boutique. L’établissement est accessible aux fauteuils roulants.

Conférence avec Fabienne Demeule, sujet à définir

© Tourouvre au Perche