Conférence: Trésors baroques de Brive (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence: Trésors baroques de Brive (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

2026-10-10

Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.

Par Olivier Geneste

Docteur en histoire de l’art, président de l’association Rencontre avec le patrimoine religieux.

Inventaire des richesses de l’art baroque du département de la Corrèze.

Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.

Infos: 05 55 18 17 70. .

