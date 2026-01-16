Conférence Un jurassien en Antarctique de Nicolas Pernin, hivernant en 2022 et responsable du raid scientifique AWACA pour l’Institut polaire français Espace des Mondes Polaires Prémanon

Conférence Un jurassien en Antarctique de Nicolas Pernin, hivernant en 2022 et responsable du raid scientifique AWACA pour l’Institut polaire français

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

2026-03-12

Nicolas Pernin, originaire de Champagnole, a hiverné en terre Adélie en 2022. Il travaille à l’Institut polaire français Paul-Émile Victor et coordonne à présent le projet de raid scientifique en Antarctique AWACA.

Il nous parlera de son parcours, de ses expériences de terrain et du travail de l’Institut polaire français. Il nous racontera en particulier comment s’organise et se vit un raid scientifique de 2 mois en Antarctique où il faut trouver une synergie entre la technique et la science.

Ce projet scientifique hors norme nommé AWACA (Atmospheric WAter Cycle over Antarctica past, present & future) est axé sur la compréhension du cycle de l’eau atmosphérique en Antarctique à travers une campagne de mesures inédites qui permettront notamment d’aider à déterminer l’évolution future du niveau des océans.

Durée 1h30

Tarif Adulte 9.50€ Jeune (- de 18 ans) 5.50€

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

