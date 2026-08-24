Conférence Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours ACCES ACCES Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Conférence Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours ACCES

ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:00:00

fin : 2026-11-19 19:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Sylvie Giron mène une carrière intense de danseuse interprète et chorégraphe depuis 1978. Grâce à ce parcours, elle vous propose son regard sur la danse contemporaine des quarante dernières années.

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ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

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English :

Sylvie Giron has had a prolific career as a dancer and choreographer since 1978. Drawing on this experience, she offers her perspective on contemporary dance over the past forty years.

L’événement Conférence Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours ACCES Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme