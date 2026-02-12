Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Quoi de neuf en biologie ?

THIERRY MALVESY Conservateur en sciences de la Terre,

Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel

Voici une série d’anecdotes sur les dernières découvertes en

zoologie et en biologie. Que sait-on aujourd’hui sur le

Cœlacanthe ? Quelle est l’origine de l’allaitement et peut-on

vraiment faire un bébé tout seule ? Connaissez-vous ces

animaux indestructibles ?

Nous verrons ainsi les dernières découvertes dans les

comportements des animaux et des sociétés animales. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

