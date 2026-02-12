Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Début : 2026-03-19 18:00:00
fin : 2026-03-19 20:00:00
2026-03-19
Quoi de neuf en biologie ?
THIERRY MALVESY Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel
Voici une série d’anecdotes sur les dernières découvertes en
zoologie et en biologie. Que sait-on aujourd’hui sur le
Cœlacanthe ? Quelle est l’origine de l’allaitement et peut-on
vraiment faire un bébé tout seule ? Connaissez-vous ces
animaux indestructibles ?
Nous verrons ainsi les dernières découvertes dans les
comportements des animaux et des sociétés animales. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
