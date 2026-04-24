Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 18:00:00

fin : 2026-05-11 20:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Liberté, égalité, propriété l’invention de nos idées politiques du XVIIe au XXe siècle

Conférence organisée par l’Université Ouverte de Montbéliard

Avec Daniel Mercier, professeur des universités en philosophie

À l’occasion de la parution de son ouvrage Liberté, égalité, propriété l’invention de nos idées politiques, XVIIe-XXe siècle, Daniel Mercier propose une réflexion sur la naissance et l’évolution de nos grandes idées politiques.

De la liberté à l’égalité, en passant par la propriété, cette conférence reviendra sur les grands textes qui ont façonné la pensée politique du XVIIe au XXe siècle.

Entre héritage révolutionnaire, conflits d’interprétation et tensions toujours actuelles, cette rencontre invite à mieux comprendre les fondements de notre vie démocratique et les débats qui continuent de traverser nos sociétés. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD