Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard lundi 11 mai 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 18:00:00
fin : 2026-05-11 20:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Liberté, égalité, propriété l’invention de nos idées politiques du XVIIe au XXe siècle
Conférence organisée par l’Université Ouverte de Montbéliard
Avec Daniel Mercier, professeur des universités en philosophie
À l’occasion de la parution de son ouvrage Liberté, égalité, propriété l’invention de nos idées politiques, XVIIe-XXe siècle, Daniel Mercier propose une réflexion sur la naissance et l’évolution de nos grandes idées politiques.
De la liberté à l’égalité, en passant par la propriété, cette conférence reviendra sur les grands textes qui ont façonné la pensée politique du XVIIe au XXe siècle.
Entre héritage révolutionnaire, conflits d’interprétation et tensions toujours actuelles, cette rencontre invite à mieux comprendre les fondements de notre vie démocratique et les débats qui continuent de traverser nos sociétés. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- FCSM Football Bourg-en-Bresse Péronnas Montbéliard 24 avril 2026
- Concert Toxique ! Auditorium du Conservatoire Montbéliard 25 avril 2026
- Sortie 123Nature les arbres remarquables, balade à vélo La capitainerie du port Montbéliard 25 avril 2026
- Animations du Patrimoine Les arbres remarquables Balade printanière à vélo Montbéliard 25 avril 2026
- Concert Jazz au Temple Saint Martin de Éric Luter Big Five Temple Saint-Martin Montbéliard 26 avril 2026