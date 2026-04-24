Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard lundi 8 juin 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:00:00
fin : 2026-06-08 20:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard
Plongez au cœur de l’effervescence musicale londonienne avec la conférence Rule Britannia la musique à Londres au temps des Windsor , animée par Denis Morrier.
Un rendez-vous passionnant pour découvrir comment la scène musicale de la capitale britannique a évolué sous l’influence de la dynastie Windsor, entre traditions et modernité. .
Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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