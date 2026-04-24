Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 18:00:00

fin : 2026-06-08 20:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard

Plongez au cœur de l’effervescence musicale londonienne avec la conférence Rule Britannia la musique à Londres au temps des Windsor , animée par Denis Morrier.

Un rendez-vous passionnant pour découvrir comment la scène musicale de la capitale britannique a évolué sous l’influence de la dynastie Windsor, entre traditions et modernité. .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD