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Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard lundi 8 juin 2026.

Lieu : Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard

Adresse : 48 Avenue du Président Wilson

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:00:00
fin : 2026-06-08 20:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard

Plongez au cœur de l’effervescence musicale londonienne avec la conférence Rule Britannia la musique à Londres au temps des Windsor , animée par Denis Morrier.

Un rendez-vous passionnant pour découvrir comment la scène musicale de la capitale britannique a évolué sous l’influence de la dynastie Windsor, entre traditions et modernité.   .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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