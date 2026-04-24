Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard

À l’occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, cette conférence propose de revenir sur un événement majeur de l’histoire moderne la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

Animée par Edmond Dziembowski, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université Marie et Louis Pasteur, elle replonge dans le contexte du 4 juillet 1776, lorsque les Pères fondateurs , réunis à Philadelphie, adoptent un texte destiné à marquer durablement l’histoire politique mondiale.

Au-delà de l’événement, cette intervention met en lumière l’héritage de cette déclaration dans la construction de la culture politique américaine et, plus largement, dans celle des démocraties contemporaines. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD