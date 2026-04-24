Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard jeudi 11 juin 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 20:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard
À l’occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, cette conférence propose de revenir sur un événement majeur de l’histoire moderne la Déclaration d’indépendance des États-Unis.
Animée par Edmond Dziembowski, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université Marie et Louis Pasteur, elle replonge dans le contexte du 4 juillet 1776, lorsque les Pères fondateurs , réunis à Philadelphie, adoptent un texte destiné à marquer durablement l’histoire politique mondiale.
Au-delà de l’événement, cette intervention met en lumière l’héritage de cette déclaration dans la construction de la culture politique américaine et, plus largement, dans celle des démocraties contemporaines. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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