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AGENDA · Nort-sur-Erdre

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Salle cap Nort Nort-sur-Erdre

mardi 6 octobre 2026 · Salle cap Nort · Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle cap Nort
Adresse
Route d'Héric
Ville
44390 Nort-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
8 8

Nort-sur-Erdre

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE

Salle cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Conférence de l’Université permanente
Christian WEBEN, La vie des arbres   .

Salle cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 53 17 16  cguerin0908@orange.fr

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English :

Conference of the Permanent University

L’événement CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt

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