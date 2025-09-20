CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Salle cap Nort Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE

Salle cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Conférence de l’Université permanente

Christian WEBEN, La vie des arbres .

Salle cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 53 17 16 cguerin0908@orange.fr

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English :

Conference of the Permanent University

L’événement CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt