CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Salle cap Nort Nort-sur-Erdre
mardi 6 octobre 2026 · Salle cap Nort · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE
Salle cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Conférence de l’Université permanente
Christian WEBEN, La vie des arbres .
Salle cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 53 17 16 cguerin0908@orange.fr
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English :
Conference of the Permanent University
L’événement CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt
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