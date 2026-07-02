Conférence – Université pour tous, Faculté de Droit, Draguignan

Informations pratiques

Conférence – Université pour tous 1 octobre – 3 décembre, certains jeudis Faculté de Droit Var

Entrée ouverte à tous : 6 € – gratuité pour les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:15:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-12-03T18:15:00+01:00 – 2026-12-03T20:30:00+01:00

Année universitaire 2026-2027

Amphithéâtre de la Faculté de Droit de Draguignan

13 conférences dont une gratuite et un Concert conférence !

Attention changement de jour : le JEUDI à 18h15

Jeudi 1 octobre : Conférence d’ouverture gratuite suivie du pot de l’amitié

« La lumière de Matisse » par Mme Hélène RELIGIEUX, Guide conférencière, diplômée en Histoire de l’Art.

Jeudi 8 octobre : « Au bonheur des ânes »

M. Gilbert CROUE, Conférencier en Histoire de l’Art.

Jeudi 15 octobre : « Rossini et le triomphe de l’opéra italien »

Mme Monique DAUTEMER, conférencière, agrégée de Musicologie.

Jeudi 5 novembre : « L’énergie sombre ou l’univers invisible »

Mme Stéphanie GODIER Astrophysicienne, Docteur en Sciences de l’Univers, Directrice Générale de « Recherche et Avenir », association Européenne pour l’Éducation et la Recherche en Sciences.

Jeudi 26 novembre : « Pétra, capitale des Nabatéens »

M. Issa Steve BETTI, Conférencier en Histoire de l’Art.

Jeudi 3 décembre : « L’immigration ouvrière polonaise en France (1919-1939) »

Mme Anne Wozniak, Présidente fondatrice de l’association ‘Sur un air de Pologne’.

Faculté de Droit 25 rue Jean Aicard, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.univ-tln.fr/Campus-de-Draguignan.html Elle compte un amphithéâtre, des salles de cours et de travaux dirigés, une bibliothèque et un espace de restauration. L’antenne accueille chaque année près de 350 étudiants de niveaux licence et master.

CYCLE DE CONFÉRENCES 2026