Conférence – Université pour tous, Faculté de Droit, Draguignan
jeudi 1 octobre 2026 · Faculté de Droit · Draguignan
Informations pratiques
Conférence – Université pour tous 1 octobre – 3 décembre, certains jeudis Faculté de Droit Var
Entrée ouverte à tous : 6 € – gratuité pour les étudiants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:15:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00
Fin : 2026-12-03T18:15:00+01:00 – 2026-12-03T20:30:00+01:00
Année universitaire 2026-2027
Amphithéâtre de la Faculté de Droit de Draguignan
13 conférences dont une gratuite et un Concert conférence !
Attention changement de jour : le JEUDI à 18h15
Jeudi 1 octobre : Conférence d’ouverture gratuite suivie du pot de l’amitié
« La lumière de Matisse » par Mme Hélène RELIGIEUX, Guide conférencière, diplômée en Histoire de l’Art.
Jeudi 8 octobre : « Au bonheur des ânes »
M. Gilbert CROUE, Conférencier en Histoire de l’Art.
Jeudi 15 octobre : « Rossini et le triomphe de l’opéra italien »
Mme Monique DAUTEMER, conférencière, agrégée de Musicologie.
Jeudi 5 novembre : « L’énergie sombre ou l’univers invisible »
Mme Stéphanie GODIER Astrophysicienne, Docteur en Sciences de l’Univers, Directrice Générale de « Recherche et Avenir », association Européenne pour l’Éducation et la Recherche en Sciences.
Jeudi 26 novembre : « Pétra, capitale des Nabatéens »
M. Issa Steve BETTI, Conférencier en Histoire de l’Art.
Jeudi 3 décembre : « L’immigration ouvrière polonaise en France (1919-1939) »
Mme Anne Wozniak, Présidente fondatrice de l’association ‘Sur un air de Pologne’.
Faculté de Droit 25 rue Jean Aicard, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.univ-tln.fr/Campus-de-Draguignan.html Elle compte un amphithéâtre, des salles de cours et de travaux dirigés, une bibliothèque et un espace de restauration. L’antenne accueille chaque année près de 350 étudiants de niveaux licence et master.
CYCLE DE CONFÉRENCES 2026
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Musée des ATP – Atelier Décore ton corso, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 2 juillet 2026
- Tournoi de Scrabble international, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 3 juillet 2026
- Animation – Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 3 juillet 2026
- Musée des ATP – Après-midi musical, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 3 juillet 2026
- Le Bal populaire de Draguignan, Place du Marché, Draguignan 3 juillet 2026