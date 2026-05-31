MBA – Atelier « Bichonne ton doudou ! », Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan
MBA – Atelier « Bichonne ton doudou ! », Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan jeudi 23 juillet 2026.
MBA – Atelier « Bichonne ton doudou ! » 23 juillet et 6 août Musée des Beaux-Arts (MBA) Var
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T14:00:00+02:00 – 2026-08-06T14:30:00+02:00
Jeudi 23 juillet & 6 août à 14h, durée 30 min.
Pour les enfants de 6 à 9 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit, sur réservation.
Viens au musée avec ton doudou !
Les enfants, accompagnés de la régisseuse des collections, inventorient leur doudou, apprennent à le regarder, à le bichonner et à le manipuler comme une véritable œuvre d’art du musée !
Cet atelier ludique d’une demi-heure permet de découvrir les missions de l’inventaire et du récolement.
Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/atelier-bichonne-ton-doudou.html »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.
Atelier jeunes enfants
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