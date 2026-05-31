MBA – L’été en musique et en cinémascope, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan
MBA – L’été en musique et en cinémascope, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan jeudi 23 juillet 2026.
MBA – L’été en musique et en cinémascope 23 juillet – 5 août Musée des Beaux-Arts (MBA) Var
Gratuit – La réservation n’est pas obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-05T20:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:30:00+02:00
Jeudi 23 juillet
18h30 – Visite flash de l’exposition Les roches rouges
19h30 – Concert jazz-rap gratuit dans le square du musée
Napoléon Maddox & Baron Retif
Le concert est une création en référence aux jazzmen américains venus se produire sur la Côte d’Azur dans les années 50 et 60 pour diffuser leur son nouveau à l’ombre des pinèdes (Sydney Bechet, Dizzy Gillespie, Nina Simone…).
Napoleon Maddox est un rappeur de Cincinnati (USA) élevé au gospel. Outre son groupe Iswhat?!, il a collaboré avec les Archie Shepp, Bojan Z, Jowee Omicil…
Baron Retif est batteur de jazz, né à Fréjus dans l’Esterel, il vit et travaille entre Paris et la Dracénie.
Durée 2h – La réservation n’est pas obligatoire
Jeudi 30 juillet
18h30 – Visite flash de l’exposition Les roches rouges
19h30 – Concert folk anatolian Ozgür
Ozgür joue du saz et chante depuis son plus jeune âge. Il s’est produit dans de nombreux lieux d’Istanbul, la ville où il est né et a grandi. Ses influences sont multiples et cosmopolites, aux frontières du folk et du rock psychédélique. Ozgür est accompagné par Baron Retif, en connection méditerranéenne.
Mercredi 5 août
20h30 – Visite flash de l’exposition Les roches rouges
21h – Cinéma en plein air – Magic in the Moonlight
Comédie de Woody Allen, 2014, durée 97 min. Projection gratuite en partenariat avec l’association Ciné Bleu.
Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.
Visite flash – concert et cinéma en plein air
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