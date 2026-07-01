Un été à Dragui – Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan
jeudi 23 juillet 2026 · Centre ville · Draguignan
Informations pratiques
Un été à Dragui – Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 23 juillet, 18h30 Centre ville Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Jeudi 23 juillet
Apéro-concert
Boulevard Clemenceau milieu – UNE AUTRE HISTOIRE – Rythm’n’Blues
Boulevard Clemenceau bas – KARMACOUSTIK – Pop Rock
Place Cassin – 50 DNG –Pop Rock
Place du Marché – MELTING POTES -Variétés
Place des Comtes de Provence – DAVID OXXXO – Pop
Place aux Herbes – BRASSENS SWING -Jazzy
Rue Mireur – ELIE MARTIN – Pop Rock
Place du Dragon – VINTAGE RIDERS –Rock Blues
Rue République – DUO JOICE –Pop Rock
Boulevard Marx Dormoy – THE LYRICS –Pop Rock
À partir de 19h30
Marché nocturne
À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau.
Arrêté municipal n°A-2026-1807
Afin de permettre le bon déroulement de ces animations qui débuteront à partir du 9 juillet jusqu’au jeudi 20 août, les dispositions suivantes seront prises, à l’initiative des services de police :
* place du Dragon pour les journées suivantes :
– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 14h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,
– Les jeudi 16 et 30 juillet à partir de 11h au vendredi 17 et 31 juillet à 6h
– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 14h au vendredi 7 et 21 août à 3h
– Le jeudi 13 août à partir de 11h au vendredi 14 août à 6h
* boulevard Marx Dormoy pour les journées suivantes :
– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 11h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,
– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 11h au vendredi 7 et 21 août à 3h
Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été
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