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Un été à Dragui – Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

jeudi 23 juillet 2026 · Centre ville · Draguignan

Un été à Dragui – Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Centre ville
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Un été à Dragui – Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 23 juillet, 18h30 Centre ville Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

Jeudi 23 juillet
Apéro-concert
Boulevard Clemenceau milieu – UNE AUTRE HISTOIRE – Rythm’n’Blues
Boulevard Clemenceau bas – KARMACOUSTIK – Pop Rock
Place Cassin – 50 DNG –Pop Rock
Place du Marché – MELTING POTES -Variétés
Place des Comtes de Provence – DAVID OXXXO – Pop
Place aux Herbes – BRASSENS SWING -Jazzy
Rue Mireur – ELIE MARTIN – Pop Rock
Place du Dragon – VINTAGE RIDERS –Rock Blues
Rue République – DUO JOICE –Pop Rock
Boulevard Marx Dormoy – THE LYRICS –Pop Rock
À partir de 19h30

Marché nocturne
À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau.

Arrêté municipal n°A-2026-1807
Afin de permettre le bon déroulement de ces animations qui débuteront à partir du 9 juillet jusqu’au jeudi 20 août, les dispositions suivantes seront prises, à l’initiative des services de police :
* place du Dragon pour les journées suivantes :
– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 14h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,
– Les jeudi 16 et 30 juillet à partir de 11h au vendredi 17 et 31 juillet à 6h
– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 14h au vendredi 7 et 21 août à 3h
– Le jeudi 13 août à partir de 11h au vendredi 14 août à 6h

* boulevard Marx Dormoy pour les journées suivantes :
– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 11h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,
– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 11h au vendredi 7 et 21 août à 3h

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été

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