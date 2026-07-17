Vivaldi Les 4 saisons, Église Saint-Michel, Draguignan
lundi 20 juillet 2026 · Église Saint-Michel · Draguignan
Informations pratiques
Vivaldi Les 4 saisons Lundi 20 juillet, 19h00 Église Saint-Michel Var
15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T19:00:00+02:00 – 2026-07-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T19:00:00+02:00 – 2026-07-20T21:00:00+02:00
L’été dernier dans le Haut-Var, vous étiez unanimes à qualifier ce concert d’incroyable, stupéfiant, sublime…!
Vente des places : sur le marché de Draguignan les samedi 11 et 18 juillet de 9h à midi et sur place 1h avant le début du concert.
Tarif unique de 15€, entrée libre pour les enfants – pas de carte bancaire.
Informations : 06 11 62 21 81.
Église Saint-Michel place de la Paroisse, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 09 76 https://www.paroissededraguignan.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 62 21 81 »}]
Le trio virtuose est de retour et à Draguignan pour cette seule date
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