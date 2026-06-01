Un été au ciné, Parc Haussmann, Draguignan

Un été au ciné Samedi 18 juillet, 21h30 Parc Haussmann Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T21:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T21:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Projection de DRAGON

2025 – 2h05 min – Action, Aventure, Fantastique – À partir de 6 ans.

Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception.

Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Stoïk, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou.

Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking.

Flanqué de la farouche, autant qu’aventureuse, Astrid et de Gueulfor, le sympathique forgeron du village, Harold va devoir s’imposer dans un monde déchiré par la peur et l’incompréhension.

Alors qu’une dangereuse créature réémerge des brumes du passé, menaçant à la fois les Vikings et les dragons, l’amitié d’Harold et Krokmou pourrait bien être la clef d’un nouvel avenir.

Ensemble, ils vont devoir se frayer un chemin fragile vers la paix, en dépassant les limites de leurs deux mondes pour mieux redéfinir les notions de chef et de héros.

À partir de 21h30 – Parc Haussmann.

Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.

Profitez d’une séance de cinéma en plein air !