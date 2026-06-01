Pique-Nique en musique, Parc Haussmann, Draguignan

Pique-Nique en musique Mardi 21 juillet, 20h00 Parc Haussmann Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T20:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T20:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

Concert : LAISSE BÉTON – Tribute Renaud

Venez passer une soirée conviviale avec au choix, restauration sur place ou pique-nique dans votre sac.

À partir de 20h – Parc Haussmann.

Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.

Participez au pique-nique en famille !