Pique-Nique en musique, Parc Haussmann, Draguignan
Pique-Nique en musique, Parc Haussmann, Draguignan mardi 21 juillet 2026.
Pique-Nique en musique Mardi 21 juillet, 20h00 Parc Haussmann Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T20:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T20:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Concert : LAISSE BÉTON – Tribute Renaud
Venez passer une soirée conviviale avec au choix, restauration sur place ou pique-nique dans votre sac.
À partir de 20h – Parc Haussmann.
Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.
Participez au pique-nique en famille !
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