AGENDA · Draguignan
Un été à Dragui – Le Brasero des Vignerons, Parking Azémar, Draguignan
mercredi 22 juillet 2026 · Parking Azémar · Draguignan
Informations pratiques
Un été à Dragui – Le Brasero des Vignerons Mercredi 22 juillet, 19h00 Parking Azémar Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T19:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T19:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00
Concert : Melting Potes – Variétés.
Brasero – Domaines viticoles Dracénois – La Bière Dracenoise – Bar à cocktails.
À partir de 19h – Parking des allées d’Azémar.
Renseignements : 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21
Parking Azémar 41 Allées d’Azémar, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez vous régaler au brasero
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