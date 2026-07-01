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AGENDA · Draguignan

Un été à Dragui – Le Brasero des Vignerons, Parking Azémar, Draguignan

mercredi 22 juillet 2026 · Parking Azémar · Draguignan

Un été à Dragui – Le Brasero des Vignerons, Parking Azémar, Draguignan

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Parking Azémar
Adresse
41 Allées d'Azémar, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Un été à Dragui – Le Brasero des Vignerons Mercredi 22 juillet, 19h00 Parking Azémar Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T19:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T19:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Concert : Melting Potes – Variétés.
Brasero – Domaines viticoles Dracénois – La Bière Dracenoise – Bar à cocktails.
À partir de 19h – Parking des allées d’Azémar.

Renseignements : 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21

Parking Azémar 41 Allées d’Azémar, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez vous régaler au brasero

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