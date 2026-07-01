Un été à Dragui – Le Brasero des Vignerons, Parking Azémar, Draguignan

Informations pratiques

Un été à Dragui – Le Brasero des Vignerons Mercredi 22 juillet, 19h00 Parking Azémar Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T19:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T19:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Concert : Melting Potes – Variétés.

Brasero – Domaines viticoles Dracénois – La Bière Dracenoise – Bar à cocktails.

À partir de 19h – Parking des allées d’Azémar.

Renseignements : 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21

Parking Azémar 41 Allées d’Azémar, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez vous régaler au brasero