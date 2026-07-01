Un été au ciné – Minecraft, Parc Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Un été au ciné – Minecraft Samedi 25 juillet, 21h15 Parc Chabran Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T21:15:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T21:15:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

MINECRAFT, LE FILM

2025 – 1h41min – Aventure, Comédie, Famille – à partir de 6 ans.

Bienvenue dans l’univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie !

Quatre outsiders – Garrett, Henry, Natalie et Dawn – sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à La Surface – un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l’imagination.

Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde (et le protéger de créatures maléfiques comme les Piglins et les Zombies), tout en s’engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur.

Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde réel.

À partir de 21h15 – Parc Chabran.

Arrêté municipal n°A-2026-1813

Afin de permettre le bon déroulement de ladite manifestation le samedi 18, 25 juillet 2026 et les samedi 1er et 8 août et par dérogation à l’arrêté municipal n°A-2025-1641 du 1er juillet 2025 et plus particluièrement son artcile n°4 règlementant les horaires d’ouverture, la disposition suivante sera prise pour ces mêmes jours :

– le parc Chabran restera ouvert au public jusqu’à minuit et jusqu’à 1h du matin uniquement pour les projectionnistes.

Parc Chabran Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Chabran se situe à proximité d’un cinéma et du Pôle culturel.

Profitez d’une séance de cinéma en plein air !