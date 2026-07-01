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Rencontres – « un café avec un policier », Draguignan, Draguignan

lundi 20 juillet 2026 · Draguignan

Rencontres – « un café avec un policier », Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Draguignan
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Rencontres – « un café avec un policier » 20 juillet – 17 décembre Draguignan Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T16:00:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-12-17T14:00:00+01:00 – 2026-12-17T15:30:00+01:00

La population est invitée à rencontrer, autour d’un café, un policier de la police municipale et ainsi aborder les sujets du quotidien.

Les prochains cafés auront lieu :
– le 20 juillet de 16h à 17h30 Place Claude Gay
– le 19 août de 16h à 17h30 au parc Haussmann
– 17 septembre de 9h à 10h30 au parc Chabran
– 22 octobre de 9h à 10h30 Place de la Paix
– 17 novembre de14h à 15h30 rue de Trans (au niveau de la place Pasteur)
– 17 décembre de 14h à 15h30 à l’Office du tourisme

Cette action de rapprochement « police/population » entre dans la doctrine de proximité développée par le Groupe territorial de Proximité de la Police municipale de Draguignan.

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Opération « un café avec un policier »

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