Rencontres – « un café avec un policier », Draguignan, Draguignan
lundi 20 juillet 2026 · Draguignan
Informations pratiques
Rencontres – « un café avec un policier » 20 juillet – 17 décembre Draguignan Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T16:00:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-12-17T14:00:00+01:00 – 2026-12-17T15:30:00+01:00
La population est invitée à rencontrer, autour d’un café, un policier de la police municipale et ainsi aborder les sujets du quotidien.
Les prochains cafés auront lieu :
– le 20 juillet de 16h à 17h30 Place Claude Gay
– le 19 août de 16h à 17h30 au parc Haussmann
– 17 septembre de 9h à 10h30 au parc Chabran
– 22 octobre de 9h à 10h30 Place de la Paix
– 17 novembre de14h à 15h30 rue de Trans (au niveau de la place Pasteur)
– 17 décembre de 14h à 15h30 à l’Office du tourisme
Cette action de rapprochement « police/population » entre dans la doctrine de proximité développée par le Groupe territorial de Proximité de la Police municipale de Draguignan.
Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Opération « un café avec un policier »
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