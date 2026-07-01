Rencontres – « un café avec un policier », Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Rencontres – « un café avec un policier » 20 juillet – 17 décembre Draguignan Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T16:00:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-12-17T14:00:00+01:00 – 2026-12-17T15:30:00+01:00

La population est invitée à rencontrer, autour d’un café, un policier de la police municipale et ainsi aborder les sujets du quotidien.

Les prochains cafés auront lieu :

– le 20 juillet de 16h à 17h30 Place Claude Gay

– le 19 août de 16h à 17h30 au parc Haussmann

– 17 septembre de 9h à 10h30 au parc Chabran

– 22 octobre de 9h à 10h30 Place de la Paix

– 17 novembre de14h à 15h30 rue de Trans (au niveau de la place Pasteur)

– 17 décembre de 14h à 15h30 à l’Office du tourisme

Cette action de rapprochement « police/population » entre dans la doctrine de proximité développée par le Groupe territorial de Proximité de la Police municipale de Draguignan.

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Opération « un café avec un policier »