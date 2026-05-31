Repas musical : sardinade, place du Marché, Draguignan
Repas musical : sardinade, place du Marché, Draguignan vendredi 17 juillet 2026.
Repas musical : sardinade Vendredi 17 juillet, 20h30 place du Marché Var
Tarif : 22€ / pers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Avec le concert de THE TREATLES – Variétés.
Place du Marché – 20h30.
Tarif : 22€ / pers. (sardines grillées/frites + fromage + dessert + café + 1 verre de vin).
Billetterie : Service Animation – Centre Joseph Collomp – 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h – billetterieculture.dracenie.com
(Assiettes, verres, couverts fournis)
place du Marché place du Marché, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}] [{« link »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]
Venez déguster l’excellente sardinade !
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