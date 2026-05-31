Repas musical : sardinade, place du Marché, Draguignan

Repas musical : sardinade Vendredi 17 juillet, 20h30 place du Marché Var

Tarif : 22€ / pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Avec le concert de THE TREATLES – Variétés.

Place du Marché – 20h30.

Tarif : 22€ / pers. (sardines grillées/frites + fromage + dessert + café + 1 verre de vin).

Billetterie : Service Animation – Centre Joseph Collomp – 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h – billetterieculture.dracenie.com

(Assiettes, verres, couverts fournis)

place du Marché place du Marché, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}] [{« link »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]

Venez déguster l’excellente sardinade !