Conférence – Université pour tous, Faculté de Droit, Draguignan

Informations pratiques

Conférence – Université pour tous 28 janvier – 27 mai 2027, certains jeudis Faculté de Droit Var

Entrée ouverte à tous : 6 € – gratuité pour les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T18:15:00+01:00 – 2027-01-28T20:30:00+01:00

Fin : 2027-05-27T18:15:00+02:00 – 2027-05-27T20:30:00+02:00

Attention changement de jour : le JEUDI à 18h15

Jeudi 28 janvier : « New-York, une ville dans l’histoire »

M. Yvan GASTAUT, Historien de l’époque contemporaine, Maître de conférences à l’université de Nice Sophia Antipolis, conférencier.

Jeudi 4 février : « L’épopée des pionniers de l’aéropostale »

M. Pierre GRAS, Conférencier, consultant en ressources humaines et leadership.

Jeudi 11 mars : « Marguerite Duras – ‘ Barrage contre le Pacifique’ »

M. Yves STALLONI Professeur de Chaire supérieure de Lettres modernes, Conférencier.

Jeudi 25 mars : « Emile Gaboriau, le père du roman policier »

M. Jean Michel LECOQ, Inspecteur d’académie honoraire, Romancier.

Jeudi 1er avril : « L’or et la croix au pays du soleil levant »

Mme Catherine DE BUZON Diplômée d’Histoire de l’Art et d’Architecture, Directrice de l’Institut européen d’Art.

Jeudi 20 mai : « L’extraordinaire odyssée de la mission Marchand de l’Atlantique à la Mer rouge (1896-1899)

M. le Médecin inspecteur (2S) Marc MORILLON, Professeur agrégé du Val de Grâce.

Jeudi 27 mai : « Dominique Vivant Denon, fondateur du musée du Louvre ou l’art de s’illustrer à travers les régions »

M. Marc BLANCHARD Conférencier, agrégé de l’Université (mathématiques), ancien attaché culturel de l’ambassade de France au Caire.

18h15 – Amphithéâtre de la Faculté de Droit

Faculté de Droit 25 rue Jean Aicard, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.univ-tln.fr/Campus-de-Draguignan.html Elle compte un amphithéâtre, des salles de cours et de travaux dirigés, une bibliothèque et un espace de restauration. L’antenne accueille chaque année près de 350 étudiants de niveaux licence et master.

CYCLE DE CONFÉRENCES 2027