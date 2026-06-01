Conférence UPE Le chat forestier Mairie Eymoutiers
Conférence UPE Le chat forestier Mairie Eymoutiers vendredi 26 juin 2026.
Eymoutiers
Conférence UPE Le chat forestier
Mairie 8 rue de la collégiale Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’Université Populaire d’Eymoutiers vous invite à une conférence passionnante consacrée au chat forestier, un félin sauvage discret et méconnu de nos forêts. À travers son regard de photographe naturaliste et d’auteur, Jean-Claude Champeau vous fera découvrir le mode de vie de cet animal fascinant, son habitat, ses comportements et les enjeux liés à sa préservation.
Une belle occasion d’en apprendre davantage sur cette espèce emblématique de la biodiversité et de mieux comprendre la richesse de la faune qui nous entoure. .
Mairie 8 rue de la collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Conférence UPE Le chat forestier
L’événement Conférence UPE Le chat forestier Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Portes de Vassivière
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