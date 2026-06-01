Conférence UPE Le chat forestier Mairie Eymoutiers

Eymoutiers

Conférence UPE Le chat forestier

Mairie 8 rue de la collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’Université Populaire d’Eymoutiers vous invite à une conférence passionnante consacrée au chat forestier, un félin sauvage discret et méconnu de nos forêts. À travers son regard de photographe naturaliste et d’auteur, Jean-Claude Champeau vous fera découvrir le mode de vie de cet animal fascinant, son habitat, ses comportements et les enjeux liés à sa préservation.

Une belle occasion d’en apprendre davantage sur cette espèce emblématique de la biodiversité et de mieux comprendre la richesse de la faune qui nous entoure. .

Mairie 8 rue de la collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Conférence UPE Le chat forestier

L’événement Conférence UPE Le chat forestier Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Portes de Vassivière