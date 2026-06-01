Fête de la musique à la Baleine du Mont La Baleine du Mont Eymoutiers
Fête de la musique à la Baleine du Mont La Baleine du Mont Eymoutiers samedi 20 juin 2026.
Eymoutiers
Fête de la musique à la Baleine du Mont
La Baleine du Mont 2 route du Mont Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive le 20 juin à partir de 18h30 à La Baleine du Mont à Eymoutiers ! Au programme jam session ouverte à tous, Orchestre de la Broussaille, karaoké live et pousse-disque pour prolonger la soirée en musique. Musiciens, chanteurs et amateurs sont invités à participer instruments et sonorisation seront à disposition. Buvette et restauration sur place. .
La Baleine du Mont 2 route du Mont Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
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English : Fête de la musique à la Baleine du Mont
L’événement Fête de la musique à la Baleine du Mont Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Portes de Vassivière
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