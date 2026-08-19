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Conférence UPOP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

mercredi 16 décembre 2026 · Cité de la Formation Amphithéâtre · Marmande

Conférence UPOP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cité de la Formation Amphithéâtre
Adresse
11 à 15 rue Albert Camus
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Conférence U.POP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 18:30:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Conférence U.POP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT   .

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   upop47@gmail.com

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English : Conférence U.POP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT

L’événement Conférence U.POP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne

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