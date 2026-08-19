Conférence UPOP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

mercredi 16 décembre 2026 · Cité de la Formation Amphithéâtre · Marmande

Informations pratiques

Marmande

Conférence U.POP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 18:30:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Conférence U.POP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT .

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com

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English : Conférence U.POP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT

L’événement Conférence U.POP Comprendre la violence chez les adolescents par Fabien AUBAT Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne