Conférence UPOP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande
mercredi 18 novembre 2026 · Cité de la Formation Amphithéâtre · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:30:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA .
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com
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English : Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA
L’événement Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne
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