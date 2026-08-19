Conférence UPOP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

Informations pratiques

Marmande

Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 18:30:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA .

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com

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English : Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA

L’événement Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne