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Conférence UPOP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

mercredi 18 novembre 2026 · Cité de la Formation Amphithéâtre · Marmande

Conférence UPOP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cité de la Formation Amphithéâtre
Adresse
11 à 15 rue Albert Camus
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:30:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA   .

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   upop47@gmail.com

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English : Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA

L’événement Conférence U.POP Histoire de la peste en Lot et Garonne et dans le Marmandais par Bernard BALDIVIA Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne

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