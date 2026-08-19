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Conférence UPOP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

mercredi 4 novembre 2026 · Cité de la Formation Amphithéâtre · Marmande

Conférence UPOP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cité de la Formation Amphithéâtre
Adresse
11 à 15 rue Albert Camus
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Conférence U.POP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 18:30:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

Conférence U.POP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD   .

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   upop47@gmail.com

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English : Conférence U.POP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD

L’événement Conférence U.POP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne

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