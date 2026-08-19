Conférence UPOP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande
mercredi 4 novembre 2026 · Cité de la Formation Amphithéâtre · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Conférence U.POP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 18:30:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Conférence U.POP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD .
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com
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English : Conférence U.POP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD
L’événement Conférence U.POP Le travail forcé sous le troisième Reich par Nicole GODARD Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne
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