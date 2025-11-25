Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande
Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande mercredi 15 avril 2026.
Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE
Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE .
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com
English : Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE
UPOP conference Journey into Lascaux by Denis TAUXE
German : Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE
UPOP-Konferenz Reise in Lascaux von Denis TAUXE
Italiano :
Conferenza UPOP Viaggio a Lascaux di Denis TAUXE
Espanol : Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE
Conferencia UPOP Viaje a Lascaux de Denis TAUXE
L’événement Conférence UPOP Voyage dans Lascaux par Denis TAUXE Marmande a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Val de Garonne