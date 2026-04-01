CONFERENCE UPT Histoire et Patrimoine en Haute-Loire Du Mézenc à Maubourg château des Evèques Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Histoire et Patrimoine en Haute-Loire Du Mézenc à Maubourg

château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Conférence animée par Raymond Servant

Secrétaire de l’association des Amis de Maubourg

Les Faÿ ont dominé par leurs présences les terres s’étendant du Chastelas du Mézenc au château de Maubourg de Saint Maurice de Lignon.

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château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

Lecture by Raymond Servant

Secretary of the Friends of Maubourg Association

The Faÿs dominated the lands stretching from the Chastelas du Mézenc to the Château de Maubourg in Saint Maurice de Lignon.

L’événement CONFERENCE UPT Histoire et Patrimoine en Haute-Loire Du Mézenc à Maubourg Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron