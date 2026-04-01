Médiathèque Au Fil des Pages Spectacle Secrets de jardin Parvis Hyppolite Fraisse Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Médiathèque Au Fil des Pages Spectacle Secrets de jardin

Parvis Hyppolite Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

La Compagnie Sac à son vous propose une promenade dans le jardin de l’enfance, fait d’imaginaire, de fêtes et de chagrin, d’idéal, de sentiments et de rêves, de rencontres végétales et animales au fil de poèmes et autres contes.

Dès 4 ans

Sur inscription

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Parvis Hyppolite Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45

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English :

Compagnie Sac à son takes you on a stroll through the garden of childhood, made up of imagination, celebrations and sorrow, ideals, feelings and dreams, plant and animal encounters through poems and tales.

Ages 4 and up

Registration required

L’événement Médiathèque Au Fil des Pages Spectacle Secrets de jardin Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron