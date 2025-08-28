Conférence Salle François Mitterrand Villeréal
Conférence Salle François Mitterrand Villeréal lundi 1 juin 2026.
Conférence
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais.
Programmation en cours d’élaboration.
Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais.
Programmation en cours d’élaboration. .
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com
English :
Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais.
Program under development.
German : Conférence
Organisiert von der Université du temps Libre du Pays Villeréalais.
Programmierung in Vorbereitung.
Italiano :
Organizzato dall’Université du temps libre du Pays Villeréalais.
Programma in fase di sviluppo.
Espanol :
Organizado por la Université du temps libre du Pays Villeréalais.
Programa en desarrollo.
L’événement Conférence Villeréal a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Coeur de Bastides