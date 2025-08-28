Conférence Salle François Mitterrand Villeréal

Conférence

Conférence Salle François Mitterrand Villeréal lundi 1 juin 2026.

Conférence

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais.

Programmation en cours d’élaboration.
Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais.

Programmation en cours d’élaboration.   .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79  jeanpierrefourre47@gmail.com

English :

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais.

Program under development.

German : Conférence

Organisiert von der Université du temps Libre du Pays Villeréalais.

Programmierung in Vorbereitung.

Italiano :

Organizzato dall’Université du temps libre du Pays Villeréalais.

Programma in fase di sviluppo.

Espanol :

Organizado por la Université du temps libre du Pays Villeréalais.

Programa en desarrollo.

L’événement Conférence Villeréal a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Coeur de Bastides