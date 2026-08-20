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AGENDA · Villeréal

Conférence Salle François Mitterrand Villeréal

lundi 3 mai 2027 · Salle François Mitterrand · Villeréal

Conférence Salle François Mitterrand Villeréal

Informations pratiques

Début
lundi 3 mai 2027
Fin
lundi 3 mai 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle François Mitterrand
Adresse
Place du Fort
Ville
47210 Villeréal
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Villeréal

Conférence

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-03 14:30:00
fin : 2027-05-03

Date(s) :
2027-05-03

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais.

Programme en cours d’élaboration
Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais.

Programme en cours d’élaboration   .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79  jeanpierrefourre47@gmail.com

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English : Conférence

Organized by the Université du Temps Libre du Pays Villeréalais.

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L’événement Conférence Villeréal a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Coeur de Bastides

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