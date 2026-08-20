Conférence Salle François Mitterrand Villeréal

Informations pratiques

Villeréal

Conférence

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-07 14:30:00

fin : 2027-06-07

Date(s) :

2027-06-07

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais.

Programme en cours d’élaboration

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais.

Programme en cours d’élaboration .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence

Organized by the Université du Temps Libre du Pays Villeréalais.

Program currently being developed

L’événement Conférence Villeréal a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Coeur de Bastides