Conférence : « Viticulture en Saintonge pendant l’époque romaine », Hôpital des Pèlerins, Pons
dimanche 20 septembre 2026 · Hôpital des Pèlerins · Pons
Informations pratiques
Conférence : « Viticulture en Saintonge pendant l’époque romaine » Dimanche 20 septembre, 17h30 Hôpital des Pèlerins Charente-Maritime
Gratuit. Limité à 50 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
« La viticulture en Saintonge à l’époque gallo-romaine, du Ier au IIIe siècle : la recherche de revenus agricoles d’importance »
Conférence animée par Christian Vernou, conservateur général du patrimoine honoraire, membre de l’UMR 6298 ARTEHIS et de l’Académie de Saintonge.
La conférence se tiendra à l’intérieur de l’Hôpital des Pèlerins.
Hôpital des Pèlerins Rue Georges Clemenceau 17800 Pons Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
« La viticulture en Saintonge à l’époque gallo-romaine, Ier-IIIe s. – La recherche de revenus agricoles d’importance »
©Annie Delas
À voir aussi à Pons (Charente-Maritime)
- Ultra Trail de Pons -UTP 2026 – Esplanade du donjon à Pons et alentours Pons 19 septembre 2026
- Les organistes ouvrent les portes Église Saint-Martin Pons 19 septembre 2026
- Fêtes des Patrimoines à Pons Place de la République Pons 20 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Jardin Médicinal Rue Georges Clemenceau Pons 20 septembre 2026
- Vendanges, Hôpital des Pèlerins, Pons 20 septembre 2026