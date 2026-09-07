Conférence : « Viticulture en Saintonge pendant l’époque romaine », Hôpital des Pèlerins, Pons

Informations pratiques

Conférence : « Viticulture en Saintonge pendant l’époque romaine » Dimanche 20 septembre, 17h30 Hôpital des Pèlerins Charente-Maritime

Gratuit. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

« La viticulture en Saintonge à l’époque gallo-romaine, du Ier au IIIe siècle : la recherche de revenus agricoles d’importance »

Conférence animée par Christian Vernou, conservateur général du patrimoine honoraire, membre de l’UMR 6298 ARTEHIS et de l’Académie de Saintonge.

La conférence se tiendra à l’intérieur de l’Hôpital des Pèlerins.

Hôpital des Pèlerins Rue Georges Clemenceau 17800 Pons Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

« La viticulture en Saintonge à l’époque gallo-romaine, Ier-IIIe s. – La recherche de revenus agricoles d’importance »

©Annie Delas