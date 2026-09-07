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Conférence : « Viticulture en Saintonge pendant l’époque romaine », Hôpital des Pèlerins, Pons

dimanche 20 septembre 2026 · Hôpital des Pèlerins · Pons

Conférence : « Viticulture en Saintonge pendant l’époque romaine », Hôpital des Pèlerins, Pons

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôpital des Pèlerins
Adresse
Rue Georges Clemenceau 17800 Pons
Ville
17800 Pons
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Limité à 50 personnes.

Conférence : « Viticulture en Saintonge pendant l’époque romaine » Dimanche 20 septembre, 17h30 Hôpital des Pèlerins Charente-Maritime

Gratuit. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

« La viticulture en Saintonge à l’époque gallo-romaine, du Ier au IIIe siècle : la recherche de revenus agricoles d’importance »
Conférence animée par Christian Vernou, conservateur général du patrimoine honoraire, membre de l’UMR 6298 ARTEHIS et de l’Académie de Saintonge.
La conférence se tiendra à l’intérieur de l’Hôpital des Pèlerins.

Hôpital des Pèlerins Rue Georges Clemenceau 17800 Pons Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
« La viticulture en Saintonge à l’époque gallo-romaine, Ier-IIIe s. – La recherche de revenus agricoles d’importance »

©Annie Delas

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